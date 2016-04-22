ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
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Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Уничтожение насекомых

Вид обеззараживания, который представляет собой уничтожение членистоногих, способных переносить инфекции.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Уничтожение вирусов

Комплекс мер, позволяющий уничтожать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.

ДЕРАТИЗАЦИЯ

Уничтожение грызунов

Вид обеззараживания, представляющий собой уничтожение грызунов, способных переносить ряд инфекций.

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СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Дезинсекция – вид обеззараживания, который представляет собой уничтожение членистоногих, способных переносить инфекции.

Дератизация – вид обеззараживания, представляющий собой уничтожение грызунов, способных переносить ряд инфекций.

Дезинфекция – комплекс мер, позволяющий уничтожать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.

Дезодорация – это комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по устранению неприятных запахов. Первоочередная задача при устранении запаха – обнаружение и обеззараживание его источника.

Учебные заведения, предприятия, производственные помещения и собственное жильё нуждаются в обработке от микроорганизмов, членистоногих и грызунов, если они посягнули на вашу территорию. Так же, можно провести ряд профилактических мер предотвращающих посягательство.

Позаботьтесь о здоровье своем и близких.

Наши преимущества

«Дезинфикация»
0
Компаний

0
Школ

0
Квартир

Дезинфекция рабочих и учебных мест

Дезинфекцию не заменит тщательная уборка помещений. Поскольку в результате уборки микроорганизмы не погибают, а попадают в труднодоступные места. Дезинфекция обязательна в образовательных учреждениях и на рабочих местах во время пандемии, эпидемии, поскольку она позволит снизить заболеваемость.

Дезинсекция в пищеблоках

В больницах и военных частях актуальной является обработка от членистоногих: тараканов, мокриц, пауков, муравьев, вшей и др. Насекомые очень опасны для людей, так как переносят многие инфекционные заболевания, а также, могут укусить человека и вызвать аллергию.

Насекомых следует уничтожать не менее четырех раз в год. Следует дополнительно проводить обработку при обнаружении насекомых или мест их гнездования.

Дератизация в кафе, ресторанах и столовых

Обработка общественных заведений от грызунов является обязательной раз в месяц. Обработке подлежать все помещения заведения. Если на территории были замеченным крысы, мыши и иные грызуны, места из обитания, то необходима экстренная дератизация.

О нас

Наша компания занимается уничтожением насекомых, грызунов, бактерий.

  • Работаем с соблюдением правил СанПиН;
  • Заключаем договор;
  • Даем гарантию.

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КОНТАКТЫ

Отзывы наших клиентов

Александр Владимирович

“Заказывал дезинсекцию квартиры, похоже от соседей завелись тараканы. Звонил утром, приехали в этот же день, провели дезинсекцию. Спустя неделю пишу этот отзыв так как все тараканы были уничтожены и новых не появлялось.”

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КОНТАКТЫ