ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Уничтожение насекомых
Вид обеззараживания, который представляет собой уничтожение членистоногих, способных переносить инфекции.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Уничтожение вирусов
Комплекс мер, позволяющий уничтожать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.
ДЕРАТИЗАЦИЯ
Уничтожение грызунов
Вид обеззараживания, представляющий собой уничтожение грызунов, способных переносить ряд инфекций.
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Дезинсекция – вид обеззараживания, который представляет собой уничтожение членистоногих, способных переносить инфекции.
Дератизация – вид обеззараживания, представляющий собой уничтожение грызунов, способных переносить ряд инфекций.
Дезинфекция – комплекс мер, позволяющий уничтожать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.
Дезодорация – это комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по устранению неприятных запахов. Первоочередная задача при устранении запаха – обнаружение и обеззараживание его источника.
Учебные заведения, предприятия, производственные помещения и собственное жильё нуждаются в обработке от микроорганизмов, членистоногих и грызунов, если они посягнули на вашу территорию. Так же, можно провести ряд профилактических мер предотвращающих посягательство.
Позаботьтесь о здоровье своем и близких.
Наши преимущества
Компаний
Школ
Квартир
Дезинфекция рабочих и учебных мест
Дезинфекцию не заменит тщательная уборка помещений. Поскольку в результате уборки микроорганизмы не погибают, а попадают в труднодоступные места. Дезинфекция обязательна в образовательных учреждениях и на рабочих местах во время пандемии, эпидемии, поскольку она позволит снизить заболеваемость.
Дезинсекция в пищеблоках
В больницах и военных частях актуальной является обработка от членистоногих: тараканов, мокриц, пауков, муравьев, вшей и др. Насекомые очень опасны для людей, так как переносят многие инфекционные заболевания, а также, могут укусить человека и вызвать аллергию.
Насекомых следует уничтожать не менее четырех раз в год. Следует дополнительно проводить обработку при обнаружении насекомых или мест их гнездования.
Дератизация в кафе, ресторанах и столовых
Обработка общественных заведений от грызунов является обязательной раз в месяц. Обработке подлежать все помещения заведения. Если на территории были замеченным крысы, мыши и иные грызуны, места из обитания, то необходима экстренная дератизация.
О нас
Наша компания занимается уничтожением насекомых, грызунов, бактерий.
- Работаем с соблюдением правил СанПиН;
- Заключаем договор;
- Даем гарантию.
Отзывы наших клиентов
Александр Владимирович
“Заказывал дезинсекцию квартиры, похоже от соседей завелись тараканы. Звонил утром, приехали в этот же день, провели дезинсекцию. Спустя неделю пишу этот отзыв так как все тараканы были уничтожены и новых не появлялось.”