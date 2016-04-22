В больницах и военных частях актуальной является обработка от членистоногих: тараканов, мокриц, пауков, муравьев, вшей и др. Насекомые очень опасны для людей, так как переносят многие инфекционные заболевания, а также, могут укусить человека и вызвать аллергию.

Насекомых следует уничтожать не менее четырех раз в год. Следует дополнительно проводить обработку при обнаружении насекомых или мест их гнездования.